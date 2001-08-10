В Сахалинской области стартует программа поддержки семей участников СВО "Жизнь после Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Партия "Единая Россия" при поддержке федеральных и региональных партнеров запускает уникальный образовательный проект для жен и матерей участников специальной военной операции. Программа "Жизнь после Победы" поможет семьям подготовиться к возвращению военнослужащих, обеспечив их необходимыми знаниями и поддержкой для успешной адаптации к мирной жизни.
Проект включает несколько ключевых направлений: психологическую подготовку для комфортной встречи и адаптации военнослужащих, полную информацию о мерах социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях, помощь в трудоустройстве и профессиональной переподготовке, а также модули по сохранению семейного здоровья.
Особенностью программы является комбинированный формат проведения мероприятий. Участницы смогут проходить онлайн-лекции с ведущими экспертами, включая представителей Минтруда, фонда "Защитники Отечества" и психологов, а также посещать офлайн-встречи с практическими занятиями, мастер-классами и культурными мероприятиями.
"Семьи участников СВО играют ключевую роль в их успешной социализации после возвращения. Наша задача - дать им все необходимые инструменты, чтобы этот процесс прошел максимально комфортно", - подчеркивает важность проекта депутат Областной Думы, координатор проекта Наталья Коршунова.
Отдельное внимание в программе уделено подготовке наставников из числа участниц, которые в дальнейшем смогут помогать другим семьям и вовлекаться в социальные проекты Партии. К участию приглашаются жены и матери участников СВО, готовящиеся к встрече своих близких.
Проект реализуется при поддержке проекта "Женского движения Единой России" в рамках Народной программы.
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