15:37, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
В Долинске расследуются обстоятельства двойного убийства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения на территории городской свалки тел 51-летней женщины и 29-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление, а также мотива и обстоятельств его совершения, назначен ряд судебных экспертиз.
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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
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