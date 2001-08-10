Более ста спортсменов собрали региональные соревнования по бадминтону "Сахалинский волан"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по бадминтону "Сахалинский волан", объединившие свыше 100 участников. Турнир организован в рамках госпрограммы "Спорт России".
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, за награды боролись представители Южно-Сахалинска, Корсакова и Поронайска, а также гости из Владивостока.
Программа включала личный зачёт в мужских, женских и смешанных парных разрядах, а также командные встречи. В первый день спортсмены выявили сильнейших в мужских и женских парах и провели половину командного турнира, во второй - завершили командные матчи и разыграли медали в миксте.
В смешанных разрядах состав участников становится ещё более разнообразным. Нам удалось собрать представителей нескольких районов Сахалинской области и гостей из Владивостока, - отметил председатель федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов.
Особенностью турнира стал экспериментальный командный формат, который применяется на областных стартах впервые. Как пояснил бадминтонист из Южно-Сахалинска Игорь Магура, если раньше спортсмены выступали исключительно в классических парных категориях, то теперь команды формируются из четырёх человек: мужчины и женщины в группе "А", а также мужчины и женщины в группе "Б", чьи результаты идут в общий зачёт.
Бадминтон очень интенсивная и подвижная игра: площадка небольшая, волан летит быстро, и реагировать нужно мгновенно. На любых соревнованиях хочется побеждать, но не менее важно получать позитивные эмоции от самой игры, - поделился Игорь Магура.
Высокую оценку организации дали спортсмены из Приморского края. Кандидат в мастера спорта из Владивостока Алина Кургузова, занимающаяся бадминтоном 14 лет, приехала на Сахалин впервые.
Нас очень здорово встретили, а сам спортзал произвёл отличное впечатление - он светлый, просторный, здесь размещены сразу пять площадок, тогда как у нас во Владивостоке максимум четыре. Мы приехали сюда за хорошей борьбой и новым игровым опытом, - рассказала Алина Кургузова.
По итогам состязаний победителями стали Екатерина Жигула и Елена Когайчук (Поронайск, женский парный разряд), Антон Косвинцев и Александр Козлов (Южно-Сахалинск, мужской парный разряд), Александр Казанцев и Ксения Козлова (Южно-Сахалинск, смешанный парный разряд), а также Глеб Зуев, Евгений Гуллер, Алина Кургузова и Арина Руденко (Владивосток и Корсаков, командные соревнования).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:26 Сегодня В Поронайске при пожаре погибли женщина и пятилетний ребёнок
09:42 Сегодня У Восточной гимназии в Южно-Сахалинске обустроили безопасную зону для высадки детей
08:17 Сегодня Прокуратура Южно-Сахалинска проверяет сообщение o смерти трёхлетнего ребёнка
08:41 Сегодня 21-летний иностранец украл у бывшей возлюбленной в Южно-Сахалинске миллион рублей и 7 тысяч долларов
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
09:48 9 Ноября За выходные на Сахалине зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими
12:13 10 Ноября Дорожные камеры за сутки зафиксировали почти 3500 нарушений ПДД на Сахалине
14:05 10 Ноября В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 10:47 Сегодня Сахалинцев приглашают ознакомиться с главным делом жизни Владимира Даля
- 09:48 13 Ноября Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
- 16:43 12 Ноября В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
- 12:21 11 Ноября В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на танцевальный арт-фестиваль "Заяви о себе"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?