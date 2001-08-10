Более ста спортсменов собрали региональные соревнования по бадминтону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по бадминтону "Сахалинский волан", объединившие свыше 100 участников. Турнир организован в рамках госпрограммы "Спорт России".

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, за награды боролись представители Южно-Сахалинска, Корсакова и Поронайска, а также гости из Владивостока.

Программа включала личный зачёт в мужских, женских и смешанных парных разрядах, а также командные встречи. В первый день спортсмены выявили сильнейших в мужских и женских парах и провели половину командного турнира, во второй - завершили командные матчи и разыграли медали в миксте.

В смешанных разрядах состав участников становится ещё более разнообразным. Нам удалось собрать представителей нескольких районов Сахалинской области и гостей из Владивостока, - отметил председатель федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов.

Особенностью турнира стал экспериментальный командный формат, который применяется на областных стартах впервые. Как пояснил бадминтонист из Южно-Сахалинска Игорь Магура, если раньше спортсмены выступали исключительно в классических парных категориях, то теперь команды формируются из четырёх человек: мужчины и женщины в группе "А", а также мужчины и женщины в группе "Б", чьи результаты идут в общий зачёт.

Бадминтон очень интенсивная и подвижная игра: площадка небольшая, волан летит быстро, и реагировать нужно мгновенно. На любых соревнованиях хочется побеждать, но не менее важно получать позитивные эмоции от самой игры, - поделился Игорь Магура.

Высокую оценку организации дали спортсмены из Приморского края. Кандидат в мастера спорта из Владивостока Алина Кургузова, занимающаяся бадминтоном 14 лет, приехала на Сахалин впервые.

Нас очень здорово встретили, а сам спортзал произвёл отличное впечатление - он светлый, просторный, здесь размещены сразу пять площадок, тогда как у нас во Владивостоке максимум четыре. Мы приехали сюда за хорошей борьбой и новым игровым опытом, - рассказала Алина Кургузова.

По итогам состязаний победителями стали Екатерина Жигула и Елена Когайчук (Поронайск, женский парный разряд), Антон Косвинцев и Александр Козлов (Южно-Сахалинск, мужской парный разряд), Александр Казанцев и Ксения Козлова (Южно-Сахалинск, смешанный парный разряд), а также Глеб Зуев, Евгений Гуллер, Алина Кургузова и Арина Руденко (Владивосток и Корсаков, командные соревнования).