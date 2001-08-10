Тихоокеанское
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15:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала две медали первенства Дальнего Востока по синхронному плаванию

Сахалинка завоевала две медали первенства Дальнего Востока по синхронному плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по синхронному плаванию прошло в Южно-Сахалинске. Участницами соревнований в Центре водных видов спорта "Волна" стали более 100 спортсменок из Хабаровского и Приморского краёв и островного региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, мероприятие организовано в рамках госпрограммы "Спорт России".

Верю, что именно сегодня начинается большой путь тех, кто через шесть лет станет участником и даже победителем Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. Синхронное плавание на Дальнем Востоке активно развивается, и сегодняшние прекрасные выступления юных синхронисток - яркое тому подтверждение, - отметил на церемонии открытия заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин.

В течение трёх дней спортсменки соревновались в дисциплинах фигуры, соло-произвольная программа, дуэты, комби и групповые выступления.

Радует высокая конкуренция на уровне Дальнего Востока. Ведётся большая работа в регионах по развитию синхронного плавания, и Сахалинская область - яркий тому пример. Две медали островной синхронистки - яркое подтверждение. На выступлениях нужно учитывать большое количество критериев, один из самых главных - сложность элементов, - рассказала главный судья Маргарита Расторгуева.

Островная синхронистка Олеся Дудырева завоевала золото и серебро соревнований. Сахалинка выступала в возрастной категории 13-15 лет, заняв первое место в дисциплине фигуры и второе место в соло-произвольной программе.

Очень счастлива забрать сразу две медали первенства. Очень много работы с тренером дали свои плоды. Обидно было за занятое второе место, ведь победительнице я проиграла всего один балл, она выиграла за счёт сложности. На выступлениях старалась ни о чём не думать, только выполнять элемент за элементом, - сказала Олеся.

 

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