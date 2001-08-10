Сахалинка завоевала две медали первенства Дальнего Востока по синхронному плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по синхронному плаванию прошло в Южно-Сахалинске. Участницами соревнований в Центре водных видов спорта "Волна" стали более 100 спортсменок из Хабаровского и Приморского краёв и островного региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, мероприятие организовано в рамках госпрограммы "Спорт России".

Верю, что именно сегодня начинается большой путь тех, кто через шесть лет станет участником и даже победителем Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. Синхронное плавание на Дальнем Востоке активно развивается, и сегодняшние прекрасные выступления юных синхронисток - яркое тому подтверждение, - отметил на церемонии открытия заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин.

В течение трёх дней спортсменки соревновались в дисциплинах фигуры, соло-произвольная программа, дуэты, комби и групповые выступления.

Радует высокая конкуренция на уровне Дальнего Востока. Ведётся большая работа в регионах по развитию синхронного плавания, и Сахалинская область - яркий тому пример. Две медали островной синхронистки - яркое подтверждение. На выступлениях нужно учитывать большое количество критериев, один из самых главных - сложность элементов, - рассказала главный судья Маргарита Расторгуева.

Островная синхронистка Олеся Дудырева завоевала золото и серебро соревнований. Сахалинка выступала в возрастной категории 13-15 лет, заняв первое место в дисциплине фигуры и второе место в соло-произвольной программе.

Очень счастлива забрать сразу две медали первенства. Очень много работы с тренером дали свои плоды. Обидно было за занятое второе место, ведь победительнице я проиграла всего один балл, она выиграла за счёт сложности. На выступлениях старалась ни о чём не думать, только выполнять элемент за элементом, - сказала Олеся.