Сахалинка Амалия Носова стала победителем всероссийских соревнований по пулевой стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская спортсменка Амалия Носова одержала победу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, посвящённых памяти Е.Л. Хайдурова. Турнир прошёл в Улан-Удэ.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, состязания собрали более 110 участников из республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского края и Сахалинской области.
По итогам турнира сахалинка заняла первое место в стрельбе из пневматической винтовки.
Напомним, ранее на первенстве Дальневосточного федерального округа, которое также состоялось в Улан-Удэ, Амалия Носова уже завоевала золотую медаль в этой дисциплине.
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