Ветеран СВО с Сахалина взял серебро Гран-при Азии по нардам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель директора МАУ "Спортивный город" Константин Иноземцев, ветеран СВО и член сборной России по нардам, успешно выступил на международном Гран-при Азии в Душанбе. Сахалинец занял второе место в дисциплине "длинные нарды - блиц".

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, за звание сильнейших боролись более 300 спортсменов из 34 стран. Ещё в двух турнирах в рамках мероприятия Иноземцев также вошёл в число лучших. По ходу состязаний он обыграл действующую чемпионку мира из Японии и представителя Германии - победителя аналогичного турнира прошлого года в Узбекистане.

Секретом успеха спортсмен назвал системные тренировки: побеждает тот, кто больше тренируется. При этом элемент удачи в нардах исключить нельзя - порой один бросок решает исход партии.

По образованию Константин Иноземцев - тренер по тяжёлой атлетике и армрестлингу, однако успешно совмещает силовые дисциплины с интеллектуальной игрой. Физическая подготовка, отметил он, напрямую помогает и за игровой доской.

Важным направлением работы сахалинец называет развитие нард как школьного спорта. Федерация нард России пригласила его в тренерский проект, в рамках которого педагогов знакомят с игрой и готовят преподавать её детям.

Ближайший план - участие в составе сборной Сахалинской области в Кубке России по нардам в Твери, который стартует через две недели.