Ветеран СВО с Сахалина взял серебро Гран-при Азии по нардам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель директора МАУ "Спортивный город" Константин Иноземцев, ветеран СВО и член сборной России по нардам, успешно выступил на международном Гран-при Азии в Душанбе. Сахалинец занял второе место в дисциплине "длинные нарды - блиц".
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, за звание сильнейших боролись более 300 спортсменов из 34 стран. Ещё в двух турнирах в рамках мероприятия Иноземцев также вошёл в число лучших. По ходу состязаний он обыграл действующую чемпионку мира из Японии и представителя Германии - победителя аналогичного турнира прошлого года в Узбекистане.
Секретом успеха спортсмен назвал системные тренировки: побеждает тот, кто больше тренируется. При этом элемент удачи в нардах исключить нельзя - порой один бросок решает исход партии.
По образованию Константин Иноземцев - тренер по тяжёлой атлетике и армрестлингу, однако успешно совмещает силовые дисциплины с интеллектуальной игрой. Физическая подготовка, отметил он, напрямую помогает и за игровой доской.
Важным направлением работы сахалинец называет развитие нард как школьного спорта. Федерация нард России пригласила его в тренерский проект, в рамках которого педагогов знакомят с игрой и готовят преподавать её детям.
Ближайший план - участие в составе сборной Сахалинской области в Кубке России по нардам в Твери, который стартует через две недели.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Камчатке сотрудница Росреестра незаконно переписала 49 объектов недвижимости коммерческому предприятию
09:24 Сегодня Жителя Алтайского края осудили за сбыт наркотиков в Северо-Курильске
10:07 Сегодня За сутки на дорогах Сахалина камеры зафиксировали более 4400 нарушений
10:18 Сегодня Южно-Сахалинская ТИК отправила бойцам на СВО партию тёплых спальников
15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
16:45 23 Октября МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 12:38 Сегодня Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
- 11:17 Вчера Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
- 10:28 27 Октября В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
- 11:14 26 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?