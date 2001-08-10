Первенство Сахалинской области по плаванию стартовало в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовало первенство Сахалинской области по плаванию. Звание сильнейших в бассейне Центра водных видов спорта "Волна" оспаривают более 400 юношей и девушек в возрасте 10-13 лет.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, на старт вышли спортсмены из Охи, Ноглик, Южно-Курильска, Холмска, Анивы, Поронайска, Корсакова и областной столицы.

- Радует, что с каждым годом эти соревнования объединяют всё больше юных спортсменов. Это говорит о растущем интересе к плаванию и развитии спортивного движения в регионе. Уверен, что эти состязания станут для участников возможностью проявить себя, установить личные рекорды и сделать ещё один шаг к большим спортивным достижениям. Желаю всем пловцам честной борьбы, уверенности в своих силах и ярких побед, - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

В первый день стартов ребята состязались в плавании на спине на 50 метров, вольным стилем на 100 и 1500 метров, брассом на 200 метров и комплексном плавании на стометровке.

Соревнования продолжатся 29 октября. Начало в 10:00. Вход для зрителей свободный.