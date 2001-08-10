Росгвардия Сахалина за неделю провела 95 проверок владельцев оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области провели 95 проверок владельцев гражданского и служебного оружия. В ходе контрольных мероприятий выявили ряд нарушений установленных требований в сфере оборота оружия.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, по выявленным фактам составили четыре протокола об административных правонарушениях, изъяли оружие и аннулировали три разрешения на его хранение и ношение.

В большинстве случаев остаются нарушения владельцами сроков продления разрешительных документов. Кроме того, в ходе проверок росгвардейцы выявили обстоятельства, исключающие возможность дальнейшего хранения оружия в связи с отсутствием действующего медицинского освидетельствования. По этой причине у владельцев в Томари изъяли два гладкоствольных ружья, ещё одно - в Холмске.

Всего за минувшую неделю сотрудники регионального управления Росгвардии изъяли и поместили на временное хранение 21 единицу огнестрельного оружия и 290 патронов. Ещё четыре охотничьих ружья и 267 патронов жители Сахалинской области сдали добровольно.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 172 заявления. С учётом поступивших ранее специалисты рассмотрели 223 обращения.

Управление Росгвардии по Сахалинской области информирует заинтересованных лиц о возможности дистанционно получить справку о наличии или отсутствии зарегистрированного оружия. На официальном сайте ведомства размещён сервис "Запросить справку о наличии оружия", который позволяет перейти в ГИС ФПКО Росгвардии и оформить соответствующий запрос в электронном виде.