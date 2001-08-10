Тихоокеанское
информационное агентство
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14:42, | Новости спорта Сахалина и Курил

Дальневосточник стал абсолютным чемпионом Азии

Дальневосточник стал абсолютным чемпионом Азии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 сентября в Хабаровске состоялся открытый чемпионат Азии по силовым видам спорта. Камчатский край и Вилючинск на соревнованиях представил руководитель фитнес-клуба «ЗЕВС», мастер спорта международного класса Иван Вишняков, сообщает ТК "41 Регион".

По итогам турнира Иван одержал победу сразу в трёх силовых дисциплинах: классический подъём штанги на бицепс; подъём штанги на бицепс сидя; экстремальный подъём штанги на бицепс.

Таким образом, вилючинский спортсмен стал абсолютным чемпионом Азии и продолжил свою победную серию на турнирах в разных регионах России. Иван Вишняков входит в элиту силового спорта России, является рекордсменом и чемпионом Кубка мира, а также обладателем двух мировых рекордов.

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