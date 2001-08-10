Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2026
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Трое сахалинцев незаконно заготовили 75 килограммов икры
17:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое сахалинцев незаконно заготовили 75 килограммов икры

Трое сахалинцев незаконно заготовили 75 килограммов икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Анивского района Сахалинской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении трёх жителей региона. Они обвиняются в совершении незаконной добыче водных биологических ресурсов.

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемые, используя запрещённые орудия лова, на одной из рек Анивского района осуществили незаконный вылов горбуши, из которой заготовили 75 килограммов икры, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре.

Ущерб в размере свыше 2 миллионов рублей был возмещён в ходе дознания в полном объёме. Уголовное дело направлено в Анивский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

 

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