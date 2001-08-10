Трое сахалинцев незаконно заготовили 75 килограммов икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Анивского района Сахалинской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении трёх жителей региона. Они обвиняются в совершении незаконной добыче водных биологических ресурсов.

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемые, используя запрещённые орудия лова, на одной из рек Анивского района осуществили незаконный вылов горбуши, из которой заготовили 75 килограммов икры, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре.

Ущерб в размере свыше 2 миллионов рублей был возмещён в ходе дознания в полном объёме. Уголовное дело направлено в Анивский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.