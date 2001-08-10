Островных спортсменов приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сахалинский полумарафон-2026» в рамках юбилейного триатлона IRONSAKH vol.10 пройдёт в островном регионе 16 августа.

Участников ожидает идеальная трасса и две дистанции на выбор – 10 км (лимит времени 90 минут) и 21,1 км (150 минут на прохождение) по ровному асфальтированному шоссе, пролегающему вдоль побережья

Каждого спортсмена ожидают официальный хронометраж, а также уникальная медаль финишёра.

Для участия обязательно нужен оригинал и копия медицинской справки о допуске к соревнованиям не старше 6 месяцев. Количество мест ограничено.

Выдача номеров проходит с 10 по 14 августа (10:00-20:00) по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 39, легкоатлетический манеж.

Место старта: село Охотское, пляж «Солнечный». Парад открытия в 7:45. Старт в 8:00. Церемония награждения в 10:00.