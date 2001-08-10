Островных спортсменов приглашают на "Сахалинский полумарафон-2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Сахалинский полумарафон-2026» в рамках юбилейного триатлона IRONSAKH vol.10 пройдёт в островном регионе 16 августа.
Участников ожидает идеальная трасса и две дистанции на выбор – 10 км (лимит времени 90 минут) и 21,1 км (150 минут на прохождение) по ровному асфальтированному шоссе, пролегающему вдоль побережья
Каждого спортсмена ожидают официальный хронометраж, а также уникальная медаль финишёра.
Для участия обязательно нужен оригинал и копия медицинской справки о допуске к соревнованиям не старше 6 месяцев. Количество мест ограничено.
Выдача номеров проходит с 10 по 14 августа (10:00-20:00) по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 39, легкоатлетический манеж.
Место старта: село Охотское, пляж «Солнечный». Парад открытия в 7:45. Старт в 8:00. Церемония награждения в 10:00.
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