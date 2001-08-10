Команды Южно-Сахалинска взяли золото и серебро спартакиады пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске чествовали спортсменов, которые успешно представили город на региональном этапе XI Спартакиады пенсионеров России. В областном центре прошла встреча с участниками соревнований, где они обсудили итоги выступлений и планы по дальнейшей подготовке. От Южно-Сахалинска на региональных состязаниях выступили две команды – обе завоевали призовые места, заняв первое и второе строчки в общекомандном зачете.

Директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко поздравил активистов с победой и подчеркнул, что администрация уделяет особое внимание созданию условий для занятий спортом среди жителей старшего поколения. Ежегодно в городе проводят отборочный этап, выявляют сильнейших участников, которые затем защищают честь островной столицы. Благодаря упорству спортсменов Южно-Сахалинск на протяжении многих лет стабильно входит в десятку лидеров на Всероссийской спартакиаде. Бессменный тренер команд Владимир Забелин поблагодарил мэрию за неизменную поддержку спортивного сообщества и пожелал подопечным не останавливаться на достигнутом, продолжая радовать наставников и болельщиков новыми успехами.

В составе команд выступают как опытные участники, так и новички – они соревнуются в настольном теннисе, шахматах, плавании, легкой атлетике и пулевой стрельбе. В этом году впервые приняла участие в спартакиаде пенсионеров Вера Козлова – ранее женщина выступала на соревнованиях среди трудовых коллективов, где ее заметили и пригласили попробовать силы на новом первенстве. Вера Викторовна рассказала, что на спартакиаде ставила цель выполнить нормативы ГТО: отжимания, наклоны и упражнения на пресс, а также пробежала километр в новом легкоатлетическом манеже. Она отметила, что ежедневная активность – лучшая инвестиция в здоровье, и подчеркнула, что в Южно-Сахалинске строят современные спортивные сооружения и проводят мероприятия для всех возрастов.

Виктор Михайлович Юртаев участвует в спартакиаде пенсионеров с 2016 года. Он отметил, что раньше число спортсменов старшего возраста было небольшим, а сегодня масштаб соревнований позволяет формировать сильную сахалинскую сборную. В свои 79 лет южносахалинец показал отличный результат: занял первое место на городском этапе по пулевой стрельбе и стал вторым в этой же дисциплине на областных соревнованиях. Виктор Михайлович поделился, что главное для него – тренировки и общение, а в его возрасте это особенно важно, к тому же постоянное движение помогает чувствовать себя лучше. Раньше он занимался биатлоном, а сейчас перешел на другие направления – активность уже стала для него образом жизни, и завтра его пригласили в ДД(Ю)Т, где он поделится с подрастающим поколением опытом игры в шахматы.

За активную жизненную позицию и вклад в развитие физической культуры и спорта победителей и призеров спартакиады наградили благодарственными письмами. Впереди у спортсменов новый ответственный этап – подготовка к всероссийским соревнованиям.