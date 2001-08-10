Тихоокеанское
информационное агентство
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Жителей и гостей Южно-Сахалинска предупреждают об отключениях воды
17:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска предупреждают об отключениях воды

Жителей и гостей Южно-Сахалинска предупреждают об отключениях воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 19 июня с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:

- ул. Загородная 2  корп. 3, 4;

- ул. Л.Толстого 3, 5;

- ул. Сахалинская 98-108, 106А, 108А, 147;

- ул. Южно-Сахалинская 17, 17А, 27, 6;

- ул. Достоевского 15А;

- ул. Керамическая 3А;

- в частном секторе района Владимировка (от ул. Загородной до ул. Некрасова).

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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