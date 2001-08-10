17:07, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей и гостей Южно-Сахалинска предупреждают об отключениях воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 19 июня с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Загородная 2 корп. 3, 4;
- ул. Л.Толстого 3, 5;
- ул. Сахалинская 98-108, 106А, 108А, 147;
- ул. Южно-Сахалинская 17, 17А, 27, 6;
- ул. Достоевского 15А;
- ул. Керамическая 3А;
- в частном секторе района Владимировка (от ул. Загородной до ул. Некрасова).
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:14 Сегодня Жительница Смоленска прилетела на Сахалин и вскрыла два сейфа в квартире пенсионеров
08:59 Сегодня Пользователям iOS рассказали, как настроить уведомления в "Максе"
10:16 Сегодня Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
10:13 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 4,4 тысячи нарушений ПДД
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
- 14:38 Вчера Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 Вчера Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
- 14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?