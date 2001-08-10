29 Апреля 2026
Мошенники убедили сахалинку прилететь во Владивосток, чтобы передать им 3,5 млн рублей
17:47,

"Кубок Защитников Отечества" стартует в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 апреля учебно-тренировочный центр «Восток» откроет двери для участников и зрителей третьего регионального «Кубка Защитников Отечества».

Масштабное спортивное событие соберёт более 200 ветеранов специальной военной операции со всей Сахалинской области. На протяжении трёх дней гостей ждут яркие состязания, несгибаемая воля к победе и неповторимая атмосфера спортивного единения.

Торжественное открытие соревнований состоится 30 апреля в 10:00

Прийти и лично поддержать участников может каждый желающий. Вход свободный по QR-коду, который можно получить на сайте sakhticket.ru.

