Юные пловцы на Сахалине борются за выход на всероссийские старты

В центре водных видов спорта «Волна» проходят межрегиональные соревнования по плаванию, которые объединяют два турнира – межрегиональный старт и Кубок Сахалинской области. Как рассказали ТИА «Острова» в оргкомитете соревнований, турнир собрал атлетов из пяти дальневосточных субъектов: Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, а также Амурской и Сахалинской областей. Сахалинский мастер спорта Андрей Бухарин уже занял первое место на дистанции 200 метров на спине и готовится к заплывам на 50 и 100 метров.

Трехдневная программа включает заплывы на различные дистанции и в разных стилях. Юноши и девушки 12–13 лет, а также участники 14 лет и старше демонстрируют своё мастерство. Спортсмены, которые не прошли отбор в основную сетку по разрядным нормативам, борются за награды в рамках Кубка Сахалина.

Андрей Бухарин недавно вернулся с финала Кубка России в Санкт-Петербурге, где показал достойный результат на дистанции 200 метров на спине – вошел в двадцатку сильнейших и значительно улучшил личное достижение. На дорожках «Волны» пловец уже выиграл двухсотметровку на спине. Самой долгожданной дистанцией спортсмен называет 100 метров. Бухарин поделился впечатлениями: конкуренция здесь достаточно высокая, особенно для участников 12–13 лет, которые выступают очень серьёзно. По словам мастера спорта, дисциплина – главное качество для пловца, и она всегда побеждает талант.

Для возрастной группы 12–13 лет эти состязания носят рейтинговый характер и служат этапом отбора на всероссийские старты «Веселый дельфин». Крупнейшее соревнование для юных пловцов пройдет в конце мая в Казани и соберет сильнейших атлетов со всей страны.