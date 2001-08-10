Сахалин примет поединок за титул чемпиона мира профессиональной борцовской лиги

Центр единоборств Южно-Сахалинска примет поединок за чемпионский пояс профессиональной борцовской лиги в весовой категории до 65 кг. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, 2 мая в 17:00 на ковре сойдутся россиянин Ибрагим Ибрагимов – чемпион Европы и двукратный победитель первенства мира – и действующий чемпион Азии, победитель первенства мира из Индии Суджит Суджитов.

Организаторы приготовили для зрителей ещё две зрелищные международные схватки в этот вечер. Победитель международных турниров Алихан Кцоев (Россия) оспорит награду с четырёхкратным призёром чемпионатов мира Османом Нурмагомедовым (Азербайджан). Также болельщики увидят противостояние призёра чемпионатов мира и Азии Абдулмаджида Кудиева (Таджикистан) и победителя первенства мира, победителя и призёра различных международных турниров Арипгаджиява Абдулаева (Россия).