Более 100 юных сахалинских синхронисток показали сложные фигуры на старте первенства области

В Сахалинской области дали старт региональному первенству по синхронному плаванию. Попутно начались и внутришкольные соревнования под названием «Дельфиник». Место проведения — центр водных видов спорта «Волна». События происходят 17 апреля 2026 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, за медали борются более 100 участниц. Спортсменки разделены на две возрастные группы: до 13 лет и 13–15 лет. Юные синхронистки демонстрируют мастерство в трёх номинациях — «соло», «дуэт» и «фигуры».

В первый соревновательный день девушки выполнили ряд сложных упражнений. В их числе — блоссом, угол до шпагата, оборот назад согнувшись, а также кипнус.

Одна из участниц по имени Лилия Чудакова поделилась личными впечатлениями. Она призналась, что любит плавать с детства и считает синхронное плавание самым красивым видом спорта. Спортсменка занимается уже два года, довольна своими достижениями и отмечает, что практически сразу всё начало получаться на тренировках. Сейчас на турнирах, по её словам, она показывает хорошие результаты.

Состязания продолжатся и завтра, 18 апреля. В 9:30 утра запланировано начало соревнований «Дельфиник». В 12:00 состоится церемония награждения участников этого турнира. В 15:00 стартуют произвольные программы, после которых также пройдёт награждение.