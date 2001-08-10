Сахалинские парасноубордисты взяли четыре золота на Кубке России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены успешно выступили на финальном этапе Кубка России по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В копилке островитян оказалось шесть наград, из них четыре высшего достоинства.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного министерства спорта, соревнования принимал город Миасс в Челябинской области. За победы боролись участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Самарской, Новосибирской, Челябинской и Сахалинской областей.
В классе SB-UL две победы одержал Владимир Игушкин. В классе SB-LL2 дважды на высшую ступень пьедестала поднялся Всеволод Щеглов. Еще один сахалинец - Евгений Логинов из Холмска - завоевал две бронзовых медали в том же классе SB-LL2. Всего по итогам двух соревновательных дней островная команда привезла домой четыре золотые и две бронзовых награды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?