Четыре медали привезли сахалинцы с первенства ДФО по настольному теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные сахалинские теннисисты успешно выступили на межрегиональных соревнованиях. Спортсмены островного региона завоевали золотую и три серебряные медали первенства Дальневосточного федерального округа.
Турнир среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет проходил в столице Бурятии городе Улан-Удэ. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за награды боролись 130 участников, представлявших восемь субъектов Дальнего Востока.
Самым ярким стало выступление сахалинца Александра Мельникова, который тренируется под руководством Сергея Печерина. В финале личного первенства он одержал победу над хозяином кортов, представителем Бурятии Биликто Цириндоржиевым. Эта победа принесла островному спортсмену не только золотую медаль, но и путевку на престижное первенство России.
Успешным оказалось и командное выступление сахалинцев. Тройка в составе Александра Мельникова, Артемия Поколова и Ивана Левицкого уверенно прошла первых соперников, обыграв сборные Якутии и Приморского края. В финальном матче островитяне встретились с сильной командой Бурятии и уступили с минимальным счетом 2:3, став обладателями серебряных наград.
Кроме того, сразу два «серебра» сахалинская делегация завоевала в парных разрядах. В мужских парах призерами стали Артемий Поколов и Александр Мельников. В миксте на вторую ступень пьедестала поднялся Александр Мельников, выступавший вместе с представительницей Забайкальского края Номиной Бальжинимаевой.
