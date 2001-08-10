Более 70 спортсменов приняли участие в спартакиаде специальной олимпиады в Троицком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области состоялись региональные соревнования всероссийского этапа Спартакиады Специальной Олимпиады. Участниками стартов стали спортсмены из четырёх муниципальных образований.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли 6 марта на лыжной базе в селе Троицкое. Спортсмены разыграли награды в лыжных гонках и беге на снегоступах.

Участниками стартов стали более 70 человек из Долинска, Смирных, Невельска и Южно-Сахалинска. Программа состязаний включала дисциплины в различных возрастных категориях.

Победителями в своих видах программы стали Полина Захарова, Анна Сыропятова, Сергей Тишкин, Виоллета Тойчиева, Артур Шитиков и Нихад Мусеибов. Полные списки призёров опубликованы в официальных протоколах соревнований.

Организаторы отмечают, что участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, упорство и волю к победе.