Команды из Южно-Сахалинска выиграли первенство области по баскетболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине завершилось региональное первенство по баскетболу среди юношей и девушек. Турнир, посвящённый памяти мастера спорта международного класса Андрея Корнева, собрал команды из разных городов области в Южно-Сахалинске.
Соревнования проходили в универсальном зале учебно-тренировочного центра "Восток". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, все коллективы показали высокое мастерство и волю к победе, а матчи получились напряжёнными и эмоциональными.
В итоге среди юношей первое место завоевала команда "Южно-Сахалинск 1". Серебряными призёрами стали баскетболисты из Корсакова, а бронзу взяла команда "Южно-Сахалинск 2". За ними в турнирной таблице расположились "Комета" (Южно-Сахалинск), сборная Невельска, "Кроссовер 2010" (Южно-Сахалинск), команда из Александровска-Сахалинского, "Омега" (Южно-Сахалинск), Холмск и "Кроссовер 2012" (Южно-Сахалинск).
Среди девушек победу праздновала команда "Южно-Сахалинск 2" (состав 2011 года рождения). Второе место заняли баскетболистки "Южно-Сахалинска 1" (2009-2010 г.р.), а третье - команда из Долинска. Далее в протоколе следуют Невельск, Оха и Корсаков. Оргкомитет также отметил самых ярких игроков турнира: среди юношей отличились Арсений Солодухин, Максим Колесников и Георгий Мельник, а среди девушек - Майя Лаушкина, Мария Петина и Алина Соломатина.
