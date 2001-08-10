В Южно-Сахалинске определили первых победителей чемпионата области по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Сахалинской области по плаванию продолжается в центре водных видов спорта «Волна». Соревнования служат отборочным этапом для формирования сборной на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа.
В бассейне выступают 210 сильнейших пловцов региона в возрасте от 14 лет. На турнир прибыли атлеты из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи, Поронайска, Курильска. Главный судья соревнований и старший тренер сборной области Сергей Остроушко отметил высокую конкуренцию и напряжённое противостояние на дорожках.
- Все сильнейшие спортсмены региона участвуют в этих стартах. Уже были очень интересные заплывы, где борьба шла до последних метров, например, на стометровке вольным стилем между Бурлаковым, Ясневым, Вотиновым и Швецом. Сейчас ребята находятся в активной тренировочной фазе, готовясь к главным стартам сезона, - подчеркнул Сергей.
Победитель на дистанции 50 метров вольным стилем, мастер спорта Владислав Яснев, рассказал о своих ощущениях после заплыва и текущей подготовке.
- Сейчас у нас идёт активный тренировочный период. Мы готовимся к чемпионату России в апреле, поэтому работали на максимум, но ещё не на пике скорости. На пятидесяти метрах нельзя давать себе поблажек - от старта и до последнего касания стенки нужно выкладываться полностью. Это отличная проверка сил и возможность оценить, над чем ещё предстоит поработать, - поделился Владислав.
В программе второго соревновательного дня были представлены дистанции 50 и 400 метров вольным стилем, а также 400 метров комплексным плаванием. Среди лидеров выделяются мастера спорта Владислав Яснев и Виктор Бурлаков, между которыми разворачивается острая борьба на спринтерских дистанциях. Уверенно заявляют о себе Александр Ширяев (плавание на спине) и Ирина Ким.
Для участников эти старты стали ключевым шагом в подготовке к насыщенному сезону. Впереди - выступления на этапах Кубка России, чемпионат и первенство ДФО в марте в Южно-Сахалинске, а также финал Кубка России в апреле в Санкт-Петербурге. Победители регионального первенства получат право защищать честь Сахалинской области на дальневосточном уровне.
