На Сахалине впервые прошли соревнования по плаванию среди ЛИН и спортсменов с ПОДА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями и с поражением опорно-двигательного аппарата впервые состоялись в центре водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске.

- Это историческое для нашего региона событие. Соревнования станут ежегодными, и мы планируем проводить их несколько раз в год. Я уверен, что каждый из вас, выйдя сегодня на старт, уже одержал личную победу. Победы должны сопровождать вас каждый день, а мы со своей стороны будем делать всё для развития и поддержки адаптивного спорта на Сахалине, - приветствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Мероприятие объединило более 40 спортсменов. В программе были представлены дистанции 50 метров на спине и вольным стилем, а также 100 метров на спине. В состязаниях приняли участие пловцы из Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Долинска и Анивы.

Победителями в своих категориях стали Дарья Юн, Марина Дмитриева, Анна Семенюк, Дмитрий Им, Алексей Гридяев, Савелий Петров, Павел Новиков, Евдокия Кореева, Антон Шереметов, Кирилл Шишкин, Диана Ожерельева, Михаил Чернявский и Ильяс Пак.

Соревнования направлены на развитие адаптивного спорта в регионе, повышение уровня физической подготовки участников, социальную адаптацию и формирование сборных команд области. Плавание как дисциплина для людей с ограниченными возможностями здоровья активно развивается в центре «Волна» с 2025 года, где уже сформированы группы спортивной и оздоровительной направленности.