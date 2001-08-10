Сахалинские каратисты взяли четыре медали на турнире памяти Командирова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на открытом региональном турнире по киокушин в Благовещенске. Юные каратисты взяли два серебра и две бронзы в поединках кумитэ и соревнованиях по ката.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в соревнованиях памяти мастера спорта СССР Александра Командирова участвовали более 250 спортсменов из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. Президент Международного союза "Киокушин Профи" Анатолий Фесенко отметил, что Александр Командиров, чью память чтит турнир, был наставником и помогал в становлении организации.
На татами отличились трое сахалинцев. Серебряными призёрами в дисциплине кумитэ стали Микаэль Мин в возрастной категории 12-13 лет и Богдан Богданов среди 11-летних спортсменов. Бронзовую медаль в кумитэ завоевал Макар Островский. Ещё одну бронзу, но уже в соревнованиях по ката, в своей возрастной категории получил Богдан Богданов.
Это уже 32-й по счёту турнир, посвящённый памяти Александра Командирова, который занимал пост заместителя начальника ДВОКУ и был профессором. В марте сахалинские каратисты продолжат выступления на всероссийских соревнованиях "Кубок Сибири" в Красноярске.
