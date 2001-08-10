Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2026
Сейчас 22:23
76,03|90,98
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
12:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты взяли четыре медали на турнире памяти Командирова

Сахалинские каратисты взяли четыре медали на турнире памяти Командирова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на открытом региональном турнире по киокушин в Благовещенске. Юные каратисты взяли два серебра и две бронзы в поединках кумитэ и соревнованиях по ката.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в соревнованиях памяти мастера спорта СССР Александра Командирова участвовали более 250 спортсменов из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. Президент Международного союза "Киокушин Профи" Анатолий Фесенко отметил, что Александр Командиров, чью память чтит турнир, был наставником и помогал в становлении организации.

На татами отличились трое сахалинцев. Серебряными призёрами в дисциплине кумитэ стали Микаэль Мин в возрастной категории 12-13 лет и Богдан Богданов среди 11-летних спортсменов. Бронзовую медаль в кумитэ завоевал Макар Островский. Ещё одну бронзу, но уже в соревнованиях по ката, в своей возрастной категории получил Богдан Богданов.

Это уже 32-й по счёту турнир, посвящённый памяти Александра Командирова, который занимал пост заместителя начальника ДВОКУ и был профессором. В марте сахалинские каратисты продолжат выступления на всероссийских соревнованиях "Кубок Сибири" в Красноярске.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?