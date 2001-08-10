Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные сахалинские керлингисты уверенно стартовали на всероссийском фестивале в Ульяновске. Команда Сахалинской области выиграла три матча в групповом этапе и теперь сыграет в четвертьфинале против спортсменов из Приморского края.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек до 13 лет проходят в Ульяновске. В ходе группового этапа сборная Сахалина одержала три важные победы.

Сахалинские спортсмены взяли верх над командами Челябинской области, Краснодарского края и Удмуртской Республики. Эти результаты позволили островной команде успешно завершить групповой раунд турнира.

В следующем матче сахалинским керлингистам предстоит встретиться с командой Приморского края. Противостояние между географическими соседями определит участника полуфинала дивизиона А фестиваля.