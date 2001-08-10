Сахалинские кёрлингисты выиграли золото чемпионата ДФО среди юниоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На льду учебно-тренировочного центра "Восток" в Южно-Сахалинске завершился чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу. В соревнованиях за медали боролись сильнейшие команды из четырёх регионов Дальнего Востока.

Спортсмены из Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей съехались в островную столицу, чтобы определить лучших кёрлингистов Дальнего Востока. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, турнир прошел в нескольких категориях, включая состязания среди юниоров, девушек-юниорок и смешанных команд.

Хозяева льда уверенно выступили в юниорских дисциплинах. Сборная Сахалинской области заняла первое место среди юниоров, а команда "Амур" и представители Приморского края завершили соревнования на второй и третьей позициях соответственно. В турнире девушек-юниорок золотые награды также завоевали сахалинские спортсменки, опередившие кёрлингисток из Приморского и Хабаровского краёв.

В соревнованиях смешанных коллективов победу одержали представители Приморского края. Команда "Амур" заняла второе место, а сборная "СШОР ЗВС" островного региона замкнула тройку призёров.