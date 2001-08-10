Сахалинские звёзды легкой атлетики завоевали 37 наград на всероссийских состязаниях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда Сахалинской области успешно выступила на всероссийских состязаниях по легкой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования завершились в новом легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска с участием 170 атлетов из восьми регионов Дальнего Востока и Сибири.
Островные спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 37 наград различного достоинства. В активе региональной сборной 13 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Молодые атлеты состязались в беговых дисциплинах, прыжках и толкании ядра.
- Новый манеж производит прекрасное впечатление - здесь созданы все условия для занятий легкой атлетикой. Особенно хочу отметить виражи - они выполнены безупречно, что позволяет комфортно проходить повороты. Теперь у нас появилась возможность круглогодично тренироваться в качественных условиях, - поделилась впечатлениями от выступления сахалинская спортсменка Алиса Митрофанова.
Организаторы и гости турнира отметили высокий уровень проведения мероприятия и подготовки островных атлетов. По их словам, современный манеж является лучшим на Дальнем Востоке и дает возможность круглогодично готовить спортсменов к всероссийским стартам.
Проведение всероссийских состязаний и успешное выступление островных легкоатлетов демонстрируют эффективность развития спортивной инфраструктуры в регионе. Новый спортивный объект соответствует современным стандартам и создает возможности для роста профессионального мастерства местных атлетов.
Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни турниров всероссийского и международного уровней.
