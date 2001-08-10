Новый легкоатлетический манеж на Сахалине открыли всероссийскими соревнованиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования по легкой атлетике стартовали в новом легкоатлетическом манеже в Южно-Сахалинске. Более 170 юношей и девушек в возрасте до 16 и до 18 лет из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей соревнуются за медали всех достоинств.
На церемонии открытия присутствовали олимпийская чемпионка и вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова, сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин и заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.
- Впервые в истории сахалинского спорта наши легкоатлеты получают возможность развиваться на новом легкоатлетическом манеже. В условиях санкций и ковида было приложено много усилий, чтобы достроить объект. Сегодня все причастные к строительству манежа заложили крепкий фундамент, чтобы будущее поколение становилось сильным и добивалось высоких рекордов рекордов! - отметил Андрей Хапочкин.
Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш отметила, что открытие манежа - это настоящий спортивный праздник для легкой атлетики островного региона и не только:
- Я уверена, что в этом шикарном новом объекте мы будем принимать соревнования самого высокого уровня, в том числе всероссийские турниры и чемпионаты России. Желаю участникам спортивной удачи, превысить свои рекорды, и пусть эти дорожки сахалинского манежа будут для вас счастливыми! - напутствовала она.
В первый день атлеты состязались в беге на 60, 400, 1500 метров, беге на 2000 метров с препятствиями, тройном прыжке и прыжках в высоту.
Спортсмен из Приморского края Иван Сергеев поделился своими впечатлениями от манежа после забега на 60 метров в категории U18:
- Легкоатлетический манеж мне очень нравится. Хорошо, что на Дальнем Востоке открылся такой замечательный объект! Я занимаюсь легкой атлетикой уже пять лет. На коротких дистанциях я показываю лучший результат, в основном на 60, 100 и 200 метрах. Хочу пожелать начинающим спортсменам верить в себя и никогда не сдаваться!- сказал он.
Соревнования продлятся 19 октября. Начало в 10:00. Вход свободный.
Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на платформе sakhticket.ru. После регистрации на электронную почту поступит билет, который нужно будет предъявить на входе.
Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.
