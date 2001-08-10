На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию начались в Центре водных видов спорта «Волна». В течение четырех дней более 180 спортсменов из девяти регионов Дальнего Востока будут бороться за полный комплект наград в различных дисциплинах.
- Хочу поприветствовать всех участников, судей, тренеров, дорогих болельщиков, а также почётного гостя наших соревнований - легендарного Владимира Валерьевича Сальникова. Выражаю большую благодарность за то, что сегодня вы с нами. Это говорит о динамичном развитии плавания в Сахалинской области, которое имеет блестящие перспективы. Сегодня пловцы со всего Дальнего Востока поборются за медали чемпионата и первенства. Желаю всем спортсменам показать свои лучшие результаты, и пусть победит сильнейший! – обратился с приветственным словом министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.
В программу соревнований включены дистанции от 50 до 1500 метров всеми стилями плавания, а также эстафеты. Особенностью этого года стало проведение финальных заплывов на 50-метровых дистанциях и введение эстафет в программу первенства.
Знаковым событием стало участие чемпиона мира Ивана Кожакина из Магаданской области, который выступил на дистанции 50 метров брассом.
- Несмотря на травму, я доволен своим заплывом. Задача была проплыть, не обращая внимания на боль. В финале надеюсь улучшить свой результат. Хочется отметить высокий уровень организации соревнований и качество сахалинского бассейна, - поделился впечатлениями от выступления Чемпион мира Иван Кожакин.
Также соревнования посетил четырехкратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников, который высоко оценил сахалинскую спортивную инфраструктуру. Известный пловец отметил, что восхищён воплощением этого бассейна и подчеркнул, что на Дальнем Востоке можно гордиться такими спортивными сооружениями и принимать крупные соревнования. Владимир Валерьевич также выразил уверенность, что в будущем Сахалин продолжит принимать крупные международные старты.
