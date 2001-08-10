Сахалинские каратисты завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях в Иркутске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские каратисты под руководством тренера Никиты Шимко завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях "Восточный рубеж" в Иркутске. Спортсмены показали выдающийся результат, завоевав 8 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые награды в условиях жесткой конкуренции.

Каждый из островных спортсменов провел по 4-5 поединков на престижном турнире. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, особого успеха добилась Ева Черноусова, ставшая трехкратной чемпионкой соревнований. Она победила в трех дисциплинах: ката, ката-группа и кумитэ.

Кроме медальных достижений, сахалинские атлеты получили специальные награды. Матвей Веселовский и Кирилл Хе удостоились приза "Воля к победе", а Диана Черенда победила в номинации "Лучшая техника". Тренер Никита Шимко отметил, что подготовка к этим соревнованиям началась еще в начале лета.

Успешное выступление на всероссийском турнире стало важным этапом подготовки к первенству мира, которое состоится в апреле 2026 года в Токио.