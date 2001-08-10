Тихоокеанское
11:34, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На международных соревнованиях по плаванию на Сахалине установлен новый рекорд России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На III международных соревнованиях по плаванию "Сахмастерс" в Южно-Сахалинске установлен новый рекорд России в категории "Мастерс". Обладательницей высшего достижения стала 75-летняя Людмила Порубайко из краснодарского клуба "Юг-Мастерс", которая в прошлом была мастером спорта международного класса и участницей Олимпийских игр в Мюнхене.

Спортсменка выступила в нескольких дисциплинах среди женщин 75-79 лет, завоевав золотые медали в плавании брассом на 50, 100 и 200 метров. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, на дистанции 400 метров комплексным плаванием Людмила Николаевна не только заняла первое место, но и установила новый рекорд России, показав время 9 минут 23,45 секунды.

Сама спортсменка высоко оценила организацию соревнований и качество сахалинского бассейна: "Мне здесь очень понравилось, и уже есть планы приехать на Сахалин в следующем году. Бассейн в "Волне" - самый лучший и самый красивый в России, по моему мнению". Она также отметила, что узнала о центре от своей приятельницы, серебряного и бронзового призера Олимпиады в Монреале Любови Русановой.

Международные соревнования "Сахмастерс" собрали более 150 участников из 19 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие прошло в рамках реализации трехлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора Сахалинской области.

