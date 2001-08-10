На Сахалине проходят муниципальные этапы марафона "Земля спорта"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области в 2025 году продолжается реализация всероссийского марафона "Земля спорта", призванного развивать физическую культуру и спорт в сельских территориях. Мероприятие объединяет жителей разных возрастов и уровней подготовки, предоставляя им равные возможности для участия в массовых спортивных состязаниях.
С июня 2025 года на территории региона стартовали муниципальные этапы фестиваля. Уже прошли соревнования в Углегорском, Долинском, Охинском и Южно-Курильском муниципальных округах. Впереди - проведение марафона в Анивском и Холмском районах, а также в городском округе Южно-Сахалинск. Программа включает разнообразные дисциплины: семейные эстафеты, командные соревнования, сдачу нормативов ГТО, силовой экстрим и другие активности, доступные как для профессиональных спортсменов, так и для новичков, пожилых людей и малоподвижных граждан.
Победители и призёры муниципальных этапов примут участие в региональном финале, который пройдёт 9 августа в Южно-Сахалинске. Оттуда сильнейшие спортсмены отправятся на всероссийский этап марафона, запланированный на сентябрь 2025 года. Соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни, укрепляют социальные связи в сельских сообществах и дают возможность жителям отдалённых районов проявить себя в спортивной сфере.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, "Земля спорта" - часть федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Инициатива была запущена Минсельхозом России в 2023 году и уже второй год успешно реализуется на Сахалине. Проект не только формирует культуру регулярной физической активности, но и способствует улучшению инфраструктуры для занятий спортом в сельской местности.
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