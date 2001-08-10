Сахалинская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда «Рекорды» из центра содействия семейному устройству «Звёздный», расположенного в селе Троицком, заняла второе место на дальневосточном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд детских домов и интернатов под названием «Будущее зависит от тебя». Соревнования прошли во Владивостоке и собрали более 110 участников в возрасте от 12 до 14 лет, представляющих 11 команд из различных регионов, включая Еврейскую автономную область, Магаданскую область, Амурскую область, Сахалин, Забайкалье, Хабаровск и Приморье, как сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на региональный минспорт.
Команды «Рекорды» и «Феникс» представляли Сахалинскую область, где «Рекорды» выступали в младшей возрастной группе, а «Феникс» — в старшей. Поддержку для участия в соревнованиях оказали министерство спорта и Центр спортивной подготовки Сахалинской области. Ребята из «Рекордов» успешно провели две встречи, одержав победы над командами из Комсомольска-на-Амуре и Спасска-Дальнего, что позволило им выйти в финал турнира.
В решающем матче «Рекорды» встретились с командой «Рубин» из Читы. В напряженной борьбе сахалинцы уступили забайкальской команде, заняв тем самым второе место. Также стоит отметить, что участник команды «Рубин», Богдан Вилков, был признан лучшим нападающим турнира, что добавило значимости этому событию. Успех «Рекордов» стал важным достижением для региона и вдохновением для других юных спортсменов.
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