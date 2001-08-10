Сахалинские каратисты завоевали 188 медалей на чемпионате ДФО в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная Сахалинской области подтвердила статус сильнейшей на Дальнем Востоке, взяв 53 золотых, 55 серебряных и 80 бронзовых наград на чемпионате и первенстве ДФО по каратэ. Турнир, который прошел в Южно-Сахалинске, собрал более 1000 спортсменов из семи регионов, а победители получили шанс пройти на всероссийский уровень.

В учебно-тренировочном центре «Восток» соревновались атлеты из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского, Приморского краёв, Республики Бурятия, а также Магаданской и Сахалинской областей. Как рассказали ТИА "Острова" в федерации каратэ региона, островная команда выступила в рекордном составе – более 400 спортсменов, включая девять членов сборной России. В командном зачёте Сахалин занял первое место, Приморье – второе, а Хабаровский край с 26 медалями замкнул тройку лидеров.

Антон Немкин, президент федерации каратэ Забайкальского края, отметил высокую конкуренцию и сильную школу островного региона: "Ребята, которые приезжают сюда не в первый раз, уже не волнуются и настраиваются только на победу". Леонид Ким, главный тренер сахалинской сборной, подчеркнул, что такие турниры помогают спортсменам психологически готовиться к крупным стартам. Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», которую инициировал президент Владимир Путин.