Сахалинские каратисты завоевали 188 медалей на чемпионате ДФО в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области подтвердила статус сильнейшей на Дальнем Востоке, взяв 53 золотых, 55 серебряных и 80 бронзовых наград на чемпионате и первенстве ДФО по каратэ. Турнир, который прошел в Южно-Сахалинске, собрал более 1000 спортсменов из семи регионов, а победители получили шанс пройти на всероссийский уровень.
В учебно-тренировочном центре «Восток» соревновались атлеты из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского, Приморского краёв, Республики Бурятия, а также Магаданской и Сахалинской областей. Как рассказали ТИА "Острова" в федерации каратэ региона, островная команда выступила в рекордном составе – более 400 спортсменов, включая девять членов сборной России. В командном зачёте Сахалин занял первое место, Приморье – второе, а Хабаровский край с 26 медалями замкнул тройку лидеров.
Антон Немкин, президент федерации каратэ Забайкальского края, отметил высокую конкуренцию и сильную школу островного региона: "Ребята, которые приезжают сюда не в первый раз, уже не волнуются и настраиваются только на победу". Леонид Ким, главный тренер сахалинской сборной, подчеркнул, что такие турниры помогают спортсменам психологически готовиться к крупным стартам. Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», которую инициировал президент Владимир Путин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:43 16 Апреля Мошенники из Невельского района придумали фейковое ДТП для сбора денег
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
09:33 17 Апреля В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
11:36 Вчера Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
Выбор редакции
- 10:41 Вчера На Сахалине открылась выставка памяти художника Игоря Болотова
- 10:01 Вчера Юные сахалинцы изучают английский через сказки и творчество
- 09:08 18 Апреля Сахалинская область лидирует по спросу на рабочие специальности
- 09:34 16 Апреля Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?