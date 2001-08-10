В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат ДФО по каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открылся чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по каратэ. Соревнования, которые проходят в Учебно-тренировочном центре "Восток", собрали более 1000 спортсменов из Хабаровского, Камчатского, Забайкальского, Приморского краёв, Республики Бурятия, Магаданской и Сахалинской областей. Мероприятие организовано в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук отметил символичность проведения соревнований в преддверии 80-летия Великой Победы. "Уверен, это добавляет ответственности спортсменам. В островной регион приехали сотни ребят, для которых каратэ не просто спорт. Желаю всем ярких побед и правильных решений судьям. Пусть победит сильнейший!" - заявил он.

Главный судья соревнований Александр Ри подчеркнул высокий уровень конкуренции в каждой возрастной группе. "Мы ожидаем серьёзные поединки, особенно в финалах. Лучшие каратисты представят Дальний Восток на чемпионате и первенстве России. Организация мероприятия также на высоте", - отметил он. Сахалинскую область на турнире представляют более 400 спортсменов. Тренер Расул Керимов заявил, что его воспитанники готовы к победам: "Мы серьёзно готовились, теперь всё в их руках".

Соревнования продлятся два дня. Уссурийский каратист Илья Шишкин поделился, что настроен только на золотую медаль. "Мы планомерно готовились, проходили сбор во Владивостоке. Это может сыграть ключевую роль в моём выступлении", - сказал он.