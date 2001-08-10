Более 1000 спортсменов сразятся в Южно-Сахалинске на чемпионате ДФО по карате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 1000 спортсменов из восьми регионов России приедут в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по карате. Мероприятие, посвящённое 80-летию Победы, пройдёт 19 и 20 апреля 2025 года и станет одним из самых масштабных спортивных событий региона.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, участники будут бороться за медали и путёвки на чемпионат России в семи весовых категориях. Сахалинская сборная, которая традиционно считается сильнейшей в округе, выставит рекордное количество спортсменов - более 400 человек. Среди них девять каратистов, которые уже представляют Россию в составе национальной команды.

В рамках чемпионата также пройдёт межрегиональный турнир, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Андрея Петровича Литвина. Учебно-тренировочный центр "Восток" станет местом проведения ярких и напряжённых поединков, которые продлятся с 9:00 до 20:00. Церемония открытия состоится 19 апреля в 13:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Чемпионат ДФО по карате обещает стать не только спортивным, но и культурным событием, объединяющим любителей боевых искусств со всего Дальнего Востока. Организаторы приглашают зрителей насладиться зрелищными поединками и поддержать спортсменов.