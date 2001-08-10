Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился юбилейный десятый турнир по настольному теннису, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Мероприятие установило рекорд по количеству участников среди подобных соревнований – в спортивном комплексе "Гидрострой" собрались 56 юных спортсменов из пяти городов Сахалинской области.

Как стало известно ТИА "Острова", турнир провели в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Организаторы отметили беспрецедентный интерес к соревнованиям: даже областные турниры обычно собирают меньше участников. Главный судья соревнований Людмила Бондарь, являющаяся уроженкой Крыма, рассказала о своей особой миссии – она передает сахалинским детям знания о полуострове, включая историю проведения референдума 2014 года. По словам Бондарь, все юные теннисисты хорошо осведомлены о событиях, связанных с воссоединением Крыма и России.

Победителями турнира стали спортсмены из Южно-Сахалинска. Среди мальчиков первое место занял Артемий Поколов, второе – Александр Мельников. Бронзовыми призерами стали Арсений Вишняков из областной столицы и Юрий Садгун из Смирных. У девочек золото получила Василиса Скворцова, серебро – Анна Медлярская. Бронзовыми призершими стали Иванна Уколова из Южно-Сахалинска и Катарина Гайфулина из Долинска. В рамках мероприятия также провели познавательную викторину "Знаешь ли ты Крым?", где участники продемонстрировали отличные знания о полуострове.