На Сахалине молодые кёрлингисты сразятся за право представлять Дальний Восток на всероссийском уровне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске определят лучших юниоров Дальнего Востока по кёрлингу среди смешанных команд. Соревнования, собравшие молодых спортсменов из четырех регионов округа, проходят в учебно-тренировочном центре "Восток", где организаторы обеспечивают высочайший уровень проведения турнира.

Как стало известно ТИА "Острова", первенство Дальневосточного федерального округа в этом году отметилось дебютом магаданской команды. Тренер коллектива Антон Батугин поделился впечатлениями о развитии кёрлинга в регионе и отметил отличные условия для тренировок в столице Сахалинской области. По его словам, дальневосточные спортсмены особенно ценят возможность соревноваться именно здесь, на оборудовании международного уровня, установленном после Российско-Китайских молодёжных зимних игр.

Старший тренер сборной Сахалинской области Екатерина Антонова рассказала об улучшении качества организации соревнований благодаря новому оборудованию, оставшемуся после крупных международных состязаний. Сейчас на первенстве проводится отбор спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях и формирования состава сборной команды на Спартакиаду молодёжи России 2026 года. Полуфинальные матчи состоятся 22 марта в 10:00, финал запланирован на 14:00, а торжественная церемония награждения победителей пройдет в 16:00.