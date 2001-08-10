На Сахалине определили сильнейших в бадминтоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по бадминтону, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний в Учебно-тренировочном центре «Восток» стали 28 спортсменов из Корсакова и островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- В спорте важны не только победы, но и уважение к сопернику, а также честность и командный дух. Желаю всем спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы. Пусть сегодня победит сильнейший и каждый из вас почувствует себя чемпионом! – с торжественным словом выступил главный судья соревнований Сергей Долгов.
Турнир проходил в смешанном парном разряде. Бадминтонисты состязались в возрастных группах 2008-2012 и 2013-2015 годов рождений.
- Самое главное в бадминтоне – это координация и внимание на волане. Если вы теряете его из виду, то не сможете отбить. Помимо этого, существует мышечная память, которая позволяет спортсмену оказаться в том месте, где в следующий момент окажется спортивный снаряд, - поделилась преподаватель физической культуры школы №31 Елена Борода.
По итогам соревнований в возрастной группе «до 12 лет» среди мужчин и женщин пьедестал заняли спортсмены из Корсакова. Золотые медали завоевали Алина Чуприна и Денис Мурыгин, серебро у Снежаны Кельбас и Дмитрия Ромасева, бронзовые награды у Таисии Заикиной и Никиты Дарьина.
В возрастной группе «до 17 лет» обладателями первого и второго мест стали дуэты воспитанников южно-сахалинской школы №5 Марии Гомозовой и Кирилла Эйнзера, Арюны Цыреновой и Максима Каротича. Третье место у Дарьи Ромасевой и Льва Дуванова из Корсакова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 12:00 Вчера Сахалинцам расскажут об истории развития сахалинской нефтяной отрасли
- 10:52 18 Февраля Сахалинская горнолыжница завоевала серебро на чемпионате России
- 10:40 17 Февраля В Южно-Сахалинске открылась книжная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?