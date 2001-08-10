На Сахалине определили сильнейших в бадминтоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по бадминтону, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний в Учебно-тренировочном центре «Восток» стали 28 спортсменов из Корсакова и островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- В спорте важны не только победы, но и уважение к сопернику, а также честность и командный дух. Желаю всем спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы. Пусть сегодня победит сильнейший и каждый из вас почувствует себя чемпионом! – с торжественным словом выступил главный судья соревнований Сергей Долгов.

Турнир проходил в смешанном парном разряде. Бадминтонисты состязались в возрастных группах 2008-2012 и 2013-2015 годов рождений.

- Самое главное в бадминтоне – это координация и внимание на волане. Если вы теряете его из виду, то не сможете отбить. Помимо этого, существует мышечная память, которая позволяет спортсмену оказаться в том месте, где в следующий момент окажется спортивный снаряд, - поделилась преподаватель физической культуры школы №31 Елена Борода.

По итогам соревнований в возрастной группе «до 12 лет» среди мужчин и женщин пьедестал заняли спортсмены из Корсакова. Золотые медали завоевали Алина Чуприна и Денис Мурыгин, серебро у Снежаны Кельбас и Дмитрия Ромасева, бронзовые награды у Таисии Заикиной и Никиты Дарьина.

В возрастной группе «до 17 лет» обладателями первого и второго мест стали дуэты воспитанников южно-сахалинской школы №5 Марии Гомозовой и Кирилла Эйнзера, Арюны Цыреновой и Максима Каротича. Третье место у Дарьи Ромасевой и Льва Дуванова из Корсакова.