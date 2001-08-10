Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл» прошли матчи первенства Дальневосточного федерального округа команд до 17/16 лет. Сахалинская команда «Кристалл» играла против «Адмирала» из Владивостока, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Первая встреча закончилась победой островитян со счетом 10:5. Во втором матче сахалинцы одержали уверенную победу со счётом 9:3.

Сейчас «Кристалл» занимает первое место турнирной таблицы с 36 очками за 18 игр.

Следующие матчи островной команды состоятся на ледовой арене «Кристалла» 12 и 13 февраля в 18:00. Соперником сахалинцев станет «Манул» из Читы.