Сахалинские тхэквондисты завоевали 76 медалей на дальневосточных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские тхэквондисты стали обладателями 23 золотых, 19 серебряных и 34 бронзовых наград Кубка президента федерации тхэквондо Хабаровского края. Соревнования в Хабаровске собрали более 300 сильнейших спортсменов из Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской автономной и Сахалинской областей. Островной регион в турнире представили 47 бойцов и 5 тренеров, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В дисциплине «керуги» (спарринг) сахалинцы завоевали 39 медалей, среди которых золотые награды в своих весовых категориях взяли Денис Гон, Богдан Яловец, Александр Ри, Вероника Сарычева, Мадина Халатова, Глеб Еремин, Айна Эльдарова, Анна Чертова, Малика Вагабова, Леонид Шуйский, Анастасия Ковалева и Маргарита Сырникова.

Среди спортсменов в дисциплине «пхумсэ» островитяне принесли в копилку региона 34 медали разного достоинства. Золотыми призёрами соревнований стали Вероника Сарычева, Михаил Голыгин, Артём Адизов, Глеб Еремин, Айна Эльдарова, Владислав Мальцев, Кира Иванова, Дарья Хайрулина, Эмилия Нафикова, Сергей Ольховский и Милана Тимофеева.

В общекомандном зачёте Сахалинская область заняла первое место, обогнав на призовом пьедестале «серебряный» Хабаровский край и «бронзовый» Камчатский край.