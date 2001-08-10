Сахалинцы сразились за Кубок Деда Мороза по миниволей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предновогодний турнир по минволей «Кубок Деда Мороза» прошёл в Корсакове, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования собрали 26 команд из разных городов области в трёх группах.
По итогам состязаний в категории «женщины 200+ лет» первое место у команды «Дружба» из Невельска. Второй стала холмская «Чайка». Тройку лидеров замкнули «Амазонки» из Долинска.
В «миксте старше 180 лет» победу одержал «Сахалин» (Невельск, Поронайск и село Ильинское). Серебро взял корсаковский «Флагман». Бронза ушла «Скале» из Южно-Сахалинска.
В категории «микст до 180 лет» лидерами стали «Спортсмены» из Корсакова. Второе место у их земляков – «Чёрных пантер». На третью степень пьедестала поднялись «Пупсы» из областного центра.
Лучшими игроками признаны Людмила Вяткина (команда «Дружба»), Любовь Алексеева («Чайка»), Татьяна Гапоненко («Флагман»), Олег Манухин («Сахалин»), Александр Чупышев («Спортсмены») и Наталья Дмитриева («Спортсмены»).
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