21 Мая 2026
На Сахалине пенсионерка вложила деньги в «криптовалюту» и потерла 2,2 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

67-летняя жительница Углегорска перевела мошенникам более 2,2 миллиона рублей – злоумышленники убедили её вложить деньги в криптовалюту через неизвестную торговую площадку. Потерпевшая обратилась в дежурную часть ОМВД России «Углегорский» с заявлением о хищении средств в период с 3 апреля по 4 мая 2026 года. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе районной полиции, неустановленное лицо действовало через мессенджер и обещало женщине высокий доход от инвестиций.

Злоумышленник под предлогом инвестирования в криптовалюту убедил пенсионерку переводить деньги на незнакомую торговую платформу. Общая сумма переводов составила 2 296 600 рублей – женщина лишилась этих средств за один месяц общения с аферистами.

После того как потерпевшая перечислила все деньги, доступ к её счёту на платформе заблокировался. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества и сейчас ведут следствие – полицейские устанавливают личности причастных к преступлению.

