Серебряный призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе провел мастер-класс на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по греко-римской борьбе с участием серебряного призера чемпионатов мира и Европы, обладателя Кубка мира, заслуженного мастера спорта России Ивана Куйлакова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Во время таких встреч ты не только отдаешь, но и получаешь. Я не буду хвалиться и говорить, что многому их научил. Нет. Но если два-три человека возьмут что-то с этого мастер-класса – это будет для меня большим достижением, - резюмировал Иван Куйлаков. – У сахалинской спортшколы по греко-римской борьбе хороший уровень, но нужно поднимать планку еще выше, чтобы все больше людей болели этим видом спорта, становились чемпионами, а конкуренция среди борцов в регионе только росла. Это дает хороший стимул для развития.
В тренировке с именитым спортсменом приняли участие юные спортсмены из девяти регионов страны – борцы приехали в Южно-Сахалинск для участия во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, которые стартовали в областном центре сегодня, 29 ноября.
- Это было очень круто! Я вообще не ожидал, что приеду на соревнования, а побываю еще и на мастер-классе от такого крутого борца. Сегодня наконец я выучил так называемую «кочергу» (бросок бедром), раньше он не очень хорошо получался, а теперь я понял, как это делать. Настрой перед соревнованиями отличный, нацелен на медали, - поделился впечатлениями спортсмен из Анадыря Максим Шишкин.
Кроме Ивана Куйлакова на Сахалин приехал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, чемпион Европы Алан Хугаев, которые пообщался с юными борцами и принял участие в автограф-сессии.
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» не проходили в островном регионе на протяжении 23 лет. Событие соберет 120 участников из Красноярского, Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Чукотского автономного округа, Сахалинской, Амурской, Калининградской и Магаданской областей.
Церемония открытия состоится 29 ноября в 13:00 в спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска. Финальные встречи пройдут 30 ноября с 09:00 до 17:00.
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