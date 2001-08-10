Тихоокеанское
информационное агентство
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09:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине семь человек предстанут перед судом за организацию игорного клуба

На Сахалине семь человек предстанут перед судом за организацию игорного клуба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершили расследование уголовного дела о незаконной игорной деятельности и взятках полицейским. Семь фигурантов организовали подпольное казино, а трое из них предложили сотруднику правоохранительных органов деньги за прикрытие.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области установил, что в 2024 году группа из семи человек оборудовала в одном из помещений областного центра игорный клуб с карточными столами и фишками. Чтобы избежать проверок, злоумышленники через посредника предложили взятку сотруднику полиции за покровительство.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СУ СК РФ по региону, информацию о готовящемся подкупе оперативно передали в УФСБ. Спецслужбы провели контрольную закупку, зафиксировали передачу денег и задержали подозреваемых. Все обвиняемые полностью признали вину.

Материалы уголовного дела уже поступили в Южно-Сахалинский городской суд. Параллельно в дежурную часть ОМВД "Поронайский" поступило заявление о попытке кражи от сотрудницы транспортной компании, но этот эпизод не связан с основным расследованием.

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