На Сахалине семь человек предстанут перед судом за организацию игорного клуба
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области завершили расследование уголовного дела о незаконной игорной деятельности и взятках полицейским. Семь фигурантов организовали подпольное казино, а трое из них предложили сотруднику правоохранительных органов деньги за прикрытие.
Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области установил, что в 2024 году группа из семи человек оборудовала в одном из помещений областного центра игорный клуб с карточными столами и фишками. Чтобы избежать проверок, злоумышленники через посредника предложили взятку сотруднику полиции за покровительство.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СУ СК РФ по региону, информацию о готовящемся подкупе оперативно передали в УФСБ. Спецслужбы провели контрольную закупку, зафиксировали передачу денег и задержали подозреваемых. Все обвиняемые полностью признали вину.
Материалы уголовного дела уже поступили в Южно-Сахалинский городской суд. Параллельно в дежурную часть ОМВД "Поронайский" поступило заявление о попытке кражи от сотрудницы транспортной компании, но этот эпизод не связан с основным расследованием.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
09:35 Сегодня На Сахалине семь человек предстанут перед судом за организацию игорного клуба
09:08 Сегодня На Камчатке три медведя "разводят" автомобилистов на еду
09:39 Сегодня Долинск и Холмск завершили благоустройство общественных территорий
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
11:07 27 Июня Члены Южно-Курильского избиркома вышили имена героев войны
10:53 27 Июня Компании-участники ГЧП модернизируют коммунальную инфраструктуру Сахалина
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
- 10:03 Сегодня 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
- 11:02 Вчера Сахалинская библиотека готовит праздничную программу ко Дню семьи любви и верности
- 10:02 1 Июля В Поронайске завершился первый чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму
- 15:38 30 Июня На Сахалине побывал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?