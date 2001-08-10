В Южно-Сахалинске поздравили ветерана труда с 98-летием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ветеран трудового фронта Георгий Семенович Загнойко празднует 4 июля 2025 года свой 98-й день рождения. Сотрудники департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска лично посетили именинника, чтобы вручить поздравления от имени мэра города и выразить признательность за его вклад в развитие Сахалина и страны.
Во время визита представители администрации передали Георгию Семеновичу приветственный адрес. Юбиляр родился 4 июля 1927 года в Ставропольском крае. В тяжелые годы Великой Отечественной войны подростком он самоотверженно работал в колхозе имени Чкалова в Тюменской области, помогая обеспечивать фронт.
После Победы Георгий Семенович получил образование в тобольском училище связи и в 1947 году приехал на Сахалин. Здесь он встретил свою будущую жену Анну Николаевну. Супруги создали крепкую семью, их брак длится уже 73 года. Практически всю свою трудовую жизнь, до 1995 года, Георгий Семенович работал электромонтером на предприятиях в Гастелло и Углегорске, пройдя путь от рядового специалиста до опытного связиста.
У семьи Загнойко трое детей, шестеро внуков и четверо правнуков, часть которых живет в Южно-Сахалинске. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, недавно супруги стали героями фотопроекта «Семьи Южного». На вопрос о секрете их долголетия и гармонии в браке Георгий Семенович и Анна Николаевна отвечают, что главное – умение идти на компромиссы, подстраиваться друг под друга и уступать.
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