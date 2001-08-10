Тихоокеанское
информационное агентство
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На Камчатке три медведя "разводят" автомобилистов на еду
09:08, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке три медведя "разводят" автомобилистов на еду

На Камчатке три медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае три молодых медведя устраивают беспредел на 111 км мильковской трассы. Косолапые попрошайки останавливают автомобили, преграждая им путь, и требуют еду, сообщает ТК "41 Регион".

Одним из тех, кому на дороге встретились наглые медведи, стал камчатский общественный охотинспектор Владимир Шаблий. Но ни крики людей, которые прогоняли животных, ни лающие в автомобиле собаки, кажется, не смутили медведей.

Не исключено, что ранее косолапые были прикормлены жителями края. Между тем, "41 Регион" напоминает - кормить диких зверей категорически запрещено. Результатом такой "помощи" с огромной вероятностью станет гибель животного, либо травмирование людей.

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