На Камчатке три медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае три молодых медведя устраивают беспредел на 111 км мильковской трассы. Косолапые попрошайки останавливают автомобили, преграждая им путь, и требуют еду, сообщает ТК "41 Регион".

Одним из тех, кому на дороге встретились наглые медведи, стал камчатский общественный охотинспектор Владимир Шаблий. Но ни крики людей, которые прогоняли животных, ни лающие в автомобиле собаки, кажется, не смутили медведей.

Не исключено, что ранее косолапые были прикормлены жителями края. Между тем, "41 Регион" напоминает - кормить диких зверей категорически запрещено. Результатом такой "помощи" с огромной вероятностью станет гибель животного, либо травмирование людей.