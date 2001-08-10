Компании-участники ГЧП модернизируют коммунальную инфраструктуру Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Государственно-частное партнерство становится ключевым инструментом комплексного развития российских регионов, отмечают участники ПМЭФ-2025. Крупный бизнес активно инвестирует в социальные проекты, которые кардинально меняют городскую среду и повышают качество жизни - только "Северсталь" в прошлом году направила на эти цели 7,5 млрд рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин", ГЧП позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты в сжатые сроки. Алексей Мордашов, глава совета директоров "Северстали", подчеркнул: "Бизнес может быть успешным только там, где созданы комфортные условия для жизни сотрудников". Компания последовательно инвестирует в социальную сферу городов своего присутствия, формируя новые стандарты городской среды.
Яркий пример эффективного ГЧП - модернизация структуры водоснабжения в Южно-Сахалинске. "РВК-Сахалин" в 2024 году заменила 12,5 км и построила 21,3 км новых сетей. В 2025 году компания продолжает масштабную работу: 17 км аварийных сетей заменят, еще 8,5 км построят с нуля. Особое внимание уделяют старейшему району Владимировка, где 10 км новых коммуникаций обеспечат чистой водой 8 тысяч жителей.
Инновационные решения внедряют и в районе Луговое: здесь впервые применили технологию врезки под высоким давлением при подключении к крупнейшему водозабору города. Как отметили эксперты, такой подход демонстрирует, как частные инвестиции могут кардинально менять качество коммунальных услуг, создавая новые стандарты жизни в регионах.
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