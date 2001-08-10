50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

50 выпускников Южно-Сахалинского педагогического колледжа получили направление на работу в главный аэропорт региона. Это 70% от общего числа студентов, завершивших обучение по специальности "Сервис на воздушном транспорте".

В конце июня студенты защитили дипломные работы, над которыми работали вместе с сотрудниками аэровокзала. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, выпускники разработали практические проекты: брошюры для пассажиров о правилах досмотра и перевозки животных, а также инструкции для персонала по обслуживанию детей без сопровождения.

"Все дипломные работы имели прикладное значение, - отметила заведующая направлением Анна Лещенко. - Сотрудники аэровокзала курировали студентов на практике, что помогло создать актуальные проекты". Часть учащихся уже трудоустроились в аэропорт в качестве инспекторов транспортной безопасности и агентов по пассажирским перевозкам.

Директор по персоналу аэровокзала Дарья Моногарова подчеркнула, что предприятие делает ставку на молодых специалистов. "Мы планируем принять выпускников уже этим летом, чтобы усилить команду в пик сезона", - добавила она. В 2026 году колледж выпустит ещё около 60 студентов, большинство из которых также смогут начать карьеру в авиационной сфере.