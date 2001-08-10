Долинск и Холмск завершили благоустройство общественных территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинск и Холмск завершили масштабное благоустройство общественных территорий, победивших во II Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. В обоих городах появились современные рекреационные зоны с уникальным дизайном и инфраструктурой для отдыха и спорта.
В Долинске завершили второй этап благоустройства спортивно-оздоровительного парка "Янтарный". Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, парк разделили на три зоны: рекреационную с променадом, культурно-развлекательную для мероприятий и спортивную с площадками, велодорожкой и лыжероллерной трассой. На территории обустроили освещение, установили беседки, детскую площадку, арт-объекты и павильон для родника. Название парку дали лиственницы, которые осенью окрашивают его в золотистые тона.
В Холмске преобразили площадь Мира, расположенную между причалами. Пространство оформили в морской стилистике: обновили фонтан, добавили террасу с шезлонгами, пешеходные дорожки и детские площадки. "Это место стало настоящей визитной карточкой города", - отметила местная жительница Людмила Марчук.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что такие проекты не только улучшают качество жизни, но и способствуют развитию туризма и бизнеса. Конкурс комфортной городской среды позволяет привлекать на благоустройство до 300 млн рублей федеральных средств, что особенно важно для дальневосточных регионов.
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